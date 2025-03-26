«Нам помогают и другие страны»: Трамп считает, что проблем с контролем за черноморскими договоренностями не будет

Российская и украинская стороны согласились на прекращение огня в Черном море. Это важно для нормализации торговли. Американский лидер Дональд Трамп считает, что проблему мониторинга соблюдения режима прекращения огня можно решить. Об этом президент США высказался во время беседы с журналистами в Белом доме.