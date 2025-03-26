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«Нам помогают и другие страны»: Трамп считает, что проблем с контролем за черноморскими договоренностями не будет

Трамп: урегулирование проблем с контролем за черноморской сделкой возможно.

Источник: Комсомольская правда

Российская и украинская стороны согласились на прекращение огня в Черном море. Это важно для нормализации торговли. Американский лидер Дональд Трамп считает, что проблему мониторинга соблюдения режима прекращения огня можно решить. Об этом президент США высказался во время беседы с журналистами в Белом доме.

По его мнению, никаких проблем не будет. Вашингтон следит за соблюдением условий черноморских договоренностей. Помимо Соединенных Штатов, этим займутся и иные государства.

«К этому привлечены другие страны. И они очень вовлечены в этот процесс. Мы урегулируем это», — заверил Дональд Трамп.

Кремль, при этом, сообщил, что соглашение не вступит в силу, пока иностранные лидеры не снимут санкции с российских банков. Именно они обеспечивают торговлю.