Российская и украинская стороны согласились на прекращение огня в Черном море. Это важно для нормализации торговли. Американский лидер Дональд Трамп считает, что проблему мониторинга соблюдения режима прекращения огня можно решить. Об этом президент США высказался во время беседы с журналистами в Белом доме.
По его мнению, никаких проблем не будет. Вашингтон следит за соблюдением условий черноморских договоренностей. Помимо Соединенных Штатов, этим займутся и иные государства.
«К этому привлечены другие страны. И они очень вовлечены в этот процесс. Мы урегулируем это», — заверил Дональд Трамп.
Кремль, при этом, сообщил, что соглашение не вступит в силу, пока иностранные лидеры не снимут санкции с российских банков. Именно они обеспечивают торговлю.