В России предлагают не давать субсидии на жилье даже бывшим мигрантам

Преимущество в получении жилья должно быть у граждан страны.
Государственный сертификат на жилье необходимо выдавать тем, кто стал гражданином России не менее 10 лет назад. Об этом рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он пояснил, что это требование не относится к жителям новых регионов РФ.
«Нужно ввести ограничения на получение государственного жилищного сертификата», — передает РИА Новости слова Слуцкого. Политик уточнил, что такое право должно быть только у тех, кто не менее 10 лет является гражданином России, за исключением жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
По словам Слуцкого, в России уже были скандальные ситуации, когда бывшие мигранты оказывались в первых рядах на получение жилья. В это же время, коренные жители годами стоят в очереди, чтобы улучшить жилищные условия, отметил депутат Госдумы.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что в России предлагается ввести новые требования для получения государственных жилищных сертификатов. Заявители не должны иметь иностранной недвижимости, обладать только российским гражданством и проживать в этом статусе не менее 10 лет.