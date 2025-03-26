Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 26 марта 2025

В Приангарье днем ожидается 0…-5, в некоторых районах похолодает до −9…-14 градусов. Температура ночью −3…-8, при прояснении −13…-18, в Катангском, Киренском и северо-восточных районах −20…-25. Вот что обещает погода в Иркутске 26 марта 2025.