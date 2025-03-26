Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 26 марта 2025

Погода в Иркутске 26 марта 2025 обещает быть облачной, временами будет идти небольшой снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем столбик термометра поднимется до 0 градусов, ночью ожидается −3…-5. Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с.
Погода в Иркутске 26 марта 2025.
— Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, в западных, центральных, южных и верхнеленских районах порывы 15−20 м/с, ночью и утром в южных районах ветер 10−15 м/с, порывы 20−25 м/с, метели, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье днем ожидается 0…-5, в некоторых районах похолодает до −9…-14 градусов. Температура ночью −3…-8, при прояснении −13…-18, в Катангском, Киренском и северо-восточных районах −20…-25. Вот что обещает погода в Иркутске 26 марта 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что план тушения лесных пожаров на 2025 год утвердили в Иркутской области.