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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 26 марта 2025

Небольшой снег и 0 градусов ожидается в Иркутске 26 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 26 марта 2025 обещает быть облачной, временами будет идти небольшой снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем столбик термометра поднимется до 0 градусов, ночью ожидается −3…-5. Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с.

Погода в Иркутске 26 марта 2025.

— Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, в западных, центральных, южных и верхнеленских районах порывы 15−20 м/с, ночью и утром в южных районах ветер 10−15 м/с, порывы 20−25 м/с, метели, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье днем ожидается 0…-5, в некоторых районах похолодает до −9…-14 градусов. Температура ночью −3…-8, при прояснении −13…-18, в Катангском, Киренском и северо-восточных районах −20…-25. Вот что обещает погода в Иркутске 26 марта 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что план тушения лесных пожаров на 2025 год утвердили в Иркутской области.