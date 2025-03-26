Coca-Cola отозвала более 10 тысяч банок газировки из-за загрязнения пластиком

По данным отчета Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), организация Reyes Coca-Cola Bottling, LLC начала отзывать свою продукцию в начале марта текущего года. Всего изъяты 864 ящика с напитками, в каждом из которых находились по 12 банок. Таким образом, компания отозвала уже более 10 тысяч банок Coca-Cola.