Coca-Cola отозвала более 10 тысяч банок газировки из-за загрязнения пластиком

Компания, производящая Coca-Cola, заявила об отзыве части продукции из-за обнаружения в напитках посторонних частиц пластика, сообщает Independent.
По данным отчета Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), организация Reyes Coca-Cola Bottling, LLC начала отзывать свою продукцию в начале марта текущего года. Всего изъяты 864 ящика с напитками, в каждом из которых находились по 12 банок. Таким образом, компания отозвала уже более 10 тысяч банок Coca-Cola.
Отмечается, что отозванная продукция Coca-Cola была распространена в розничных магазинах в американских штатах Иллинойс и Висконсин.
Ранее KP.RU сообщал, что компания Coca-Cola собирается вернуться в Россию. В планах компании наладить выпуск продукции на тех же заводах, что и до ухода из РФ. Кроме того, в Coca-Cola сообщили, что планируют бороться с отечественными конкурентами и параллельным импортом.