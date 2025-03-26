Многодетной маме из Перми не отдавали ребёнка в роддоме из-за отсутствия жилья

Проблемы начались, когда Арина с двумя детьми и бывшим мужем, который злоупотреблял алкоголем и бил сожительницу, ютились в комнате коммунальной квартиры. Беременность третьим ребёнком стала последней каплей — женщина решила уйти, но оказалась буквально на улице. Временный приют ей предоставила подруга, однако после родов Арина выписалась из роддома одна — малышку ей не отдали. В отчаянии женщина обратилась в благотворительный фонд «Дедморозим».