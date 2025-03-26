РФ и США согласовали перечень попадающих под мораторий на удары энергообъектов

25 марта официальный Telegram-канал Кремля сообщил о публикации совместного российско-американского перечня энергетических объектов, на которые временно распространяется запрет нанесения ударов. В список вошли ключевые объекты энергосистем как России, так и Украины.
«Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договоренности, может быть продлен. В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению», — следует из сообщения.
Согласно опубликованным данным, в защищенный список включены: предприятия нефтеперерабатывающей промышленности, транспортная инфраструктура углеводородов (магистральные трубопроводы, хранилища, насосные станции), объекты электроэнергетического комплекса (среди которых ТЭС, ГЭС, АЭС, подстанции, трансформаторы и другие объекты).
24 марта в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Разговор завершился после рекордных 12 часов консультаций. Российскую сторону представляли советник директора ФСБ Сергей Беседа и сенатор Григорий Карасин. Американскую — представитель Госдепа США Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности. Позднее американцы заявили, что «стороны еще никогда не были так близки к полному прекращению огня».
Сенатор Григорий Карасин, возглавляющий международный комитет Совета Федерации и участвующий в переговорах от российской делегации, отметил, что встреча прошла в формате сложного, но конструктивного диалога. Он подчеркнул, что хотя стороны обсудили широкий круг острых вопросов, достичь согласия по всем пунктам не удалось.
«Другой вопрос, что позиции не всегда совпадают, мягко говоря, но будем искать форму взаимодействия. Такая возможность появилась», — пояснил он.
Накануне пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российская и американская стороны продолжают работу в рамках имеющихся контактов в конструктивном и позитивном ключе. Так Песков прокомментировал итоги переговоров экспертных групп в Саудовской Аравии.