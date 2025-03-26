Запашный предложил лишить Макаревича* и Вайкуле государственных наград

«Та же Лайма Вайкуле остается орденоносцем — это орден Дружбы. О какой дружбе народов может идти речь, если Лайма Вайкуле — разжигательница, прежде всего, конфликтов между русскими и всеми остальными?» — сказал он РИА Новости.