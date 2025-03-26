Запашный предложил лишить Макаревича* и Вайкуле государственных наград

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Народного артиста России, музыканта Андрея Макаревича* и эстрадную певицу, обладательницу ордена Дружбы Лайму Вайкуле нужно лишить российских государственных наград и званий, заявил РИА Новости директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный.
Во вторник на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству Запашный предложил разработать механизм лишения государственных званий уехавших за границу артистов, которые оскорбляют Россию.
«Та же Лайма Вайкуле остается орденоносцем — это орден Дружбы. О какой дружбе народов может идти речь, если Лайма Вайкуле — разжигательница, прежде всего, конфликтов между русскими и всеми остальными?» — сказал он РИА Новости.
Запашный упомянул и другого артиста, ранее высказывавшегося против России и поддерживающего Украину, — признанного иноагентом лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича*. «Макаревич*, который откровенно оскорблял не однажды наше население, — народный артист России. Народ уже давно не воспринимает его всерьез», — подчеркнул Запашный.
По его словам, самое главное, что эти артисты на Западе продолжают «транслировать» наличие у них российских госнаград. Запашный считает, что это — неправильно.
В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы «Машина времени» в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывалась Украина, также упоминалась политическая деятельность.
Музыкант предпринимал попытки добиться исключения из реестра иноагентов, дойдя до Верховного суда РФ, однако там ему отказали в рассмотрении жалобы.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.