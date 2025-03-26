Эксперт рассказал о возврате к «советскому» способу покупки жилья

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В период высоких ставок по рыночной ипотеке альтернативой для желающих совершить сделку может стать советская схема с обменом жилья, рассказал агентству «Прайм» Алексей Кричевский, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм».
Он напомнил, что эта схема существовала и после распада СССР, но называлась «альтернативная сделка».
«Суть проста: покупатель А решил сменить, к примеру, однокомнатную квартиру на двухкомнатную. Он находит подходящий вариант и вносит аванс. Дальше идет вилка — либо продавцу двушки понравится его однокомнатная, либо придется искать на нее покупателя», — поясняет эксперт.
Найти вариант, устраивающий обе стороны, непросто, поэтому чаще работает второй сценарий. В период низких ставок проще продать имеющееся жилье и взять ипотеку. Однако действующие сейчас 30-процентные ставки на рыночную ипотеку заставляют вспомнить о первом варианте.
По мнению Кричевского, доля альтернативных сделок может увеличиться в течение этого года, а затем Центробанк с большой долей вероятности начнет снижать ставки. Тогда рынок вернется к привычному сценарию.