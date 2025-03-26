«Насколько позволят финансовые условия»: Британия намерена потратить порядка 3% ВВП на оборону страны

Лондон хочет отдать на эти цели порядка 3% ВВП. Это значит, что Великобритания собирается увеличить расходы на оборону на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов. Объемы средств, выделяемых на социальное обеспечение, при этом, заметно сократили.