Канцлер Великобритании Рейчел Ривз выступила с новыми обещаниями. Она планирует обеспечить счастливое будущее страны с помощью увеличения расходов на оборону государства, пишет The Guardian.
Лондон хочет отдать на эти цели порядка 3% ВВП. Это значит, что Великобритания собирается увеличить расходы на оборону на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов. Объемы средств, выделяемых на социальное обеспечение, при этом, заметно сократили.
Рейчел Ривз побоялась разрастания слухов о повышении налогов ближайшей осенью. Британцы, естественно, озабочены этим фактом. Канцлер намерена создать будущее страны за счет приличных трат на оборону.
Министр Британии Кир Стармер, между тем, обеспокоен только ситуацией на Украине. Он жаждет отправки войск в Киев. Однако даже местные армейцы понимают, что все заявления Кира Стармера — «политический театр».