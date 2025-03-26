Эксперт предупредила о мошеннической схеме со звонками якобы от Энергосбыта

«Иногда предлагают установить на телефон приложение, это встречалось в легендах об установке умных счетчиков, которые как раз через это приложение сами будут передавать показания в энергосбытовую компанию. Просто не верим, не слушаем, сразу кладем трубку», — добавила эксперт.