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Эксперт предупредила о мошеннической схеме со звонками якобы от Энергосбыта

Храпунова: мошенники могут представиться сотрудниками Энергосбыта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Мошенники стали звонить жертвам, представляясь сотрудниками Энергосбыта, и предлагать им принять дома мастера, чтобы впоследствии завладеть их персональными данными, рассказала РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

«Звонки от Энергосбыта — топ (среди мошеннических схем — ред.) последних шести месяцев. Легенды могут варьироваться. Среди них и поверка счетчиков, и бесплатная установка очень умных счетчиков, и подключение льготных тарифов, и рассказы, что мастер рядом — пусть заглянет», — сказала она.

По словам Храпуновой, вне зависимости от легенды, которой придерживаются мошенники, представляющиеся сотрудниками Энергосбыта, они потом попросят у жертвы назвать код из смс, который даст доступ к Госуслугам.

«Иногда предлагают установить на телефон приложение, это встречалось в легендах об установке умных счетчиков, которые как раз через это приложение сами будут передавать показания в энергосбытовую компанию. Просто не верим, не слушаем, сразу кладем трубку», — добавила эксперт.