Президент утвердил Дмитрия Смоликова атаманом Иркутского казачьего общества

Президент Российской Федерации Владимир Путин 25 марта 2025 года подписал указ об атамане Иркутского войскового казачьего общества. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале.
— Утвердить Дмитрия Смоликова атаманом Иркутского войскового казачьего общества. Указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в документе.
Как ранее сообщала КП-Иркутск, Дмитрий Смоликов — ветеран специальной военной операции, обладатель госнаграды «За отличие в охране общественного порядка» за выполнение задач «за ленточкой». Ранее работал в Управлении по борьбе с организованной преступностью и бандитизмом.
Напомним, что казаки участвуют в охране общественного порядка и лесов, работают с молодежью, занимаются патриотическим воспитанием. В 2024 численность регионального казачьего общества достигла 1 681 человек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области региональный архив выпустил книгу «По дорогам войны».