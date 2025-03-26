Президент утвердил Дмитрия Смоликова атаманом Иркутского казачьего общества

Как ранее сообщала КП-Иркутск, Дмитрий Смоликов — ветеран специальной военной операции, обладатель госнаграды «За отличие в охране общественного порядка» за выполнение задач «за ленточкой». Ранее работал в Управлении по борьбе с организованной преступностью и бандитизмом.