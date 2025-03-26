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Президент утвердил Дмитрия Смоликова атаманом Иркутского казачьего общества

Соответствующий документ подписан 25 марта 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Президент Российской Федерации Владимир Путин 25 марта 2025 года подписал указ об атамане Иркутского войскового казачьего общества. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале.

— Утвердить Дмитрия Смоликова атаманом Иркутского войскового казачьего общества. Указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в документе.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, Дмитрий Смоликов — ветеран специальной военной операции, обладатель госнаграды «За отличие в охране общественного порядка» за выполнение задач «за ленточкой». Ранее работал в Управлении по борьбе с организованной преступностью и бандитизмом.

Напомним, что казаки участвуют в охране общественного порядка и лесов, работают с молодежью, занимаются патриотическим воспитанием. В 2024 численность регионального казачьего общества достигла 1 681 человек.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области региональный архив выпустил книгу «По дорогам войны».