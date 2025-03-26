Общественному транспорту в Хабаровске дадут «зелёную волну»

Однако, что также прозвучало в ходе заседания Общественной палаты, есть и другие эффективные меры, чтобы минимизировать время простоя пассажирского транспорта в дорожных заторах. Так, было предложено сделать упор на развитие интеллектуальных систем регулирования движения автомобилей. Уже сейчас автоматика в состоянии вычленить в потоке автобусы и троллейбусы и включить для них зелёный свет на светофоре. Данный механизм городская администрация планирует внедрить уже в ближайшие годы.