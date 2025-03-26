Общественному транспорту в Хабаровске дадут «зелёную волну»

Члены общественной палаты города Хабаровска обсудили вопрос с организацией выделенных полос для движения пассажирского коммерческого транспорта на улице Краснодарской и других и пришли к выводу, что их создание будет крайне затруднительным шагом. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», вместо этого участники совещания предложили альтернативу, которая должна ускорить движение автобусов и троллейбусов.
В ходе заседания напомнили, что ремонт улицы Краснодарской в Хабаровске стартует уже в конце апреля — её ждёт расширение до четырёх полос, чтобы увеличить проходимость транспорта. Общественники предложили сделать выделенную полосу для автобусов в обоих направлениях. Однако, по словам заместителя мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Андрея Горшенина, на такой шаг городская администрация сделать не сможет.
— Этот участок ограничен красными линиями, то есть мы заходим абсолютно по границе межевания с соседними земельными участками, которые имеют другое назначение, — отметил муниципальный чиновник.
Вместо этого подобная инициатива вполне применима на другой оживлённой городской магистрали — на проспекте 60-летия Октября. Согласно информации пресс-службы мэрии Хабаровска, там есть все для этого условия — сегодня дорога располагает четырьмя полосами для движения транспорта и достаточно места для дальнейшего расширения. С высокой степенью вероятности, выделенные полосы для автобусов так в конце концов сделают.
Однако, что также прозвучало в ходе заседания Общественной палаты, есть и другие эффективные меры, чтобы минимизировать время простоя пассажирского транспорта в дорожных заторах. Так, было предложено сделать упор на развитие интеллектуальных систем регулирования движения автомобилей. Уже сейчас автоматика в состоянии вычленить в потоке автобусы и троллейбусы и включить для них зелёный свет на светофоре. Данный механизм городская администрация планирует внедрить уже в ближайшие годы.
— Автобус подходит, заблаговременно контроллер меняет фазы на светофоре, это не одномоментно происходит, а заблаговременно, и автобус, двигаясь в потоке, проходит по «зелёной волне», — уточнил, как будет работать система, Андрей Горшенин.
Напомним, что ранее городские общественники также обсудили вопрос установки туалетов на конечных остановках автобусов в Хабаровске — проблема давняя и давно обсуждаемая, но она так и не решена. По мнению членов палаты, обустройство туалетов должно проводиться на паритетных началах власти и бизнеса. Надо находить предпринимателей, которые установят там торговую точку на льготных условиях.