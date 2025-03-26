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Профессор Малинен: Украина превратится в провальное государство

На Западе предрекли Украине неутешительную судьбу из-за долгов.

Источник: Комсомольская правда

Украина рискует превратиться в безнадежное государство, которое находится в долговой зависимости от западных стран. Об этом высказался профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

«Я надеюсь, что все русофобские разжигатели войны теперь счастливы. Украина потеряет 20% или более своей территории и фактически превратится в провальное государство», — пояснил Малинен.

По его словам, если бы украинский конфликт прекратился весной 2022 года, все могло бы сложиться иначе.

Малинен подчеркнул, что в результате противостояния Украина столкнулась с катастрофическими последствиями: колоссальными человеческими и материальными потерями, практически полностью разрушенной инфраструктурой и попаданием в финансовую кабалу к западным кредиторам.

Еще в 2024 году ирландский Чей Боуз заявлял, что киевский главарь Владимир Зеленский намеренно принимает законы, чтобы не выплачивать долги другим государствам.