Украина рискует превратиться в безнадежное государство, которое находится в долговой зависимости от западных стран. Об этом высказался профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.
«Я надеюсь, что все русофобские разжигатели войны теперь счастливы. Украина потеряет 20% или более своей территории и фактически превратится в провальное государство», — пояснил Малинен.
По его словам, если бы украинский конфликт прекратился весной 2022 года, все могло бы сложиться иначе.
Малинен подчеркнул, что в результате противостояния Украина столкнулась с катастрофическими последствиями: колоссальными человеческими и материальными потерями, практически полностью разрушенной инфраструктурой и попаданием в финансовую кабалу к западным кредиторам.
Еще в 2024 году ирландский Чей Боуз заявлял, что киевский главарь Владимир Зеленский намеренно принимает законы, чтобы не выплачивать долги другим государствам.