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Певец Владимир Кузьмин сообщил о смерти младшего брата Александра

Народный артист Владимир Кузьмин сообщил о кончине младшего брата Александра. Пост об уходе родственника из жизни певец сопроводил старой фотографией.

Источник: Life.ru

«Покойся с миром, брат», — написал Владимир Кузьмин в Telegram, не раскрыв причину смерти члена семьи.

Александр Кузьмин ушёл из жизни в возрасте 63 лет. Он начал свою сценическую карьеру в первой половине 80-х, выступая в группе «Динамик». В ансамбле он исполнял партии на клавишных и бас-гитаре, а также работал звукорежиссёром. В конце 80-х Александр стал сочинять музыку и тексты для песен, которые впоследствии вошли в альбомы Владимира.

Во время гастролей группы «Динамик» в США в 1992 году Александр остался в Сан-Диего, а Владимир вернулся в Россию. В Америке он сосредоточился на сольной карьере под псевдонимом Саня Диегов. Александр выпустил четыре сольных альбома для русскоязычных слушателей. В 2010 году он вернулся в Москву.

Ранее Life.ru сообщал, что в возрасте 83 лет умерла актриса Ольга Лысенко. Церемония прощания с ней пройдёт 26 марта в 14:30 в ЦКБ по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25.