Певец Владимир Кузьмин сообщил о смерти младшего брата Александра

Александр Кузьмин ушёл из жизни в возрасте 63 лет. Он начал свою сценическую карьеру в первой половине 80-х, выступая в группе «Динамик». В ансамбле он исполнял партии на клавишных и бас-гитаре, а также работал звукорежиссёром. В конце 80-х Александр стал сочинять музыку и тексты для песен, которые впоследствии вошли в альбомы Владимира.