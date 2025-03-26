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NBC News: администрация Трампа приостанавливает обработку ряда грин-карт

Администрация Трампа временно не рассматривает некоторые заявления на получение постоянного ВНЖ.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приостанавливает обработку некоторых грин-карт. Это значит, что ряд заявлений на получение постоянного ВНЖ останется без внимания. Такое решение обусловлено проведением «тщательной проверки», пишет NBC News.

Вашингтон станет более избирательным в предоставлении грин-карт. Теперь беженцы и нуждающиеся в американском убежище будут проходить дополнительные проверки. Процедура стала строже в связи с выходом соответствующего указа Дональда Трампа. Он продолжает борьбу с мигрантами.

«Есть определенный объем документов, которые вы должны предоставить как беженец или лицо, получившее убежище», — уточнила директор Инициативы экономического роста Института Буша-СМУ Лора Коллинз.

Дональд Трамп также приказал рассекретить материалы расследования ФБР по делу о связи президента США с Россией. Сам американский лидер назвал обвинения и возникшую в связи с этим ситуацию позором. Скандал зародился еще при первом сроке Дональда Трампа.