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В России появились мошенническая схема со звонками якобы от Энергосбыта: вот что нужно знать

РИАН: Россиянам стали звонить мошенники от имени Энергосбыта.

Источник: Комсомольская правда

Эксперт проекта "Народный фронт. Аналитикам Алла Храпунова сообщила РИА Новости о новой схеме мошенничества. По ее словам, злоумышленники, выдавая себя за работников энергосбытовых компаний, пытаются получить доступ в жилые помещения под предлогом проверки с целью похитить личные данные граждан.

«Звонки от Энергосбыта — топ последних шести месяцев. Среди них и поверка счетчиков, и бесплатная установка очень умных счетчиков, и подключение льготных тарифов, и рассказы, что мастер рядом — пусть заглянет», — пояснила эксперт.

По словам Храпуновой, независимо от выдуманного мошенниками предлога (будь то проверка счетчиков или перерасчет платежей), их главная цель — выманить у жертвы SMS-код для доступа к аккаунту на портале Госуслуг.

Ранее в Госдуме рассказали об еще одной мошеннической схеме обмана россиян. Теперь аферисты начали приклеивать фальшивые QR-коды на пауэрбанки для кражи данных.