В России появились мошенническая схема со звонками якобы от Энергосбыта: вот что нужно знать

Эксперт проекта "Народный фронт. Аналитикам Алла Храпунова сообщила РИА Новости о новой схеме мошенничества. По ее словам, злоумышленники, выдавая себя за работников энергосбытовых компаний, пытаются получить доступ в жилые помещения под предлогом проверки с целью похитить личные данные граждан.
«Звонки от Энергосбыта — топ последних шести месяцев. Среди них и поверка счетчиков, и бесплатная установка очень умных счетчиков, и подключение льготных тарифов, и рассказы, что мастер рядом — пусть заглянет», — пояснила эксперт.
По словам Храпуновой, независимо от выдуманного мошенниками предлога (будь то проверка счетчиков или перерасчет платежей), их главная цель — выманить у жертвы SMS-код для доступа к аккаунту на портале Госуслуг.
Ранее в Госдуме рассказали об еще одной мошеннической схеме обмана россиян. Теперь аферисты начали приклеивать фальшивые QR-коды на пауэрбанки для кражи данных.