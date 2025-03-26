В Иркутске проходит неделя профилактики инфекционных заболеваний

В Иркутске с 24 по 30 марта 2025 проходит неделя профилактики инфекционных заболеваний в честь Всемирного дня борьбы против туберкулеза, который отмечался 24 марта. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, специалисты проведут различные лекции, уроки, во время которых расскажут школьникам и студентам, как избежать заражения той или иной болезнью.
Напомним, заразиться можно не только воздушно-капельным путем, но и половым, пищевым, а также через кровь. Подхватить можно вирусные гепатиты, кишечные инфекции, грипп, коклюш, дифтерию и многое другое.
— Профилактика инфекционных заболеваний играет важную роль в поддержании здоровья человека и общества в целом. Каждому необходимо соблюдать правила гигиены: регулярно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест, перед едой и после контакта с больными, — рассказывают в пресс-службе администрации.
Не стоит игнорировать вакцинирование. Это положительно скажется на создании иммунитета, поможет предотвратить распространение болезней. При наличии каких-либо симптом лучше сразу обратиться к врачу, при необходимости выйти из дома — надевайте маски и перчатки.
Медики советуют вести правильный образ жизни, не забывать об отдыхе, проводить регулярную уборку дома и офисе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура проверит сообщение о загрязнении воздуха цементной пылью в Ангарске.