В Иркутске проходит неделя профилактики инфекционных заболеваний

В Иркутске с 24 по 30 марта 2025 проходит неделя профилактики инфекционных заболеваний в честь Всемирного дня борьбы против туберкулеза, который отмечался 24 марта. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, специалисты проведут различные лекции, уроки, во время которых расскажут школьникам и студентам, как избежать заражения той или иной болезнью.