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Израильские военные получили ранения разной степени тяжести после схватки с каракалом

Cairo Scene: Египетский каракал пересек границу и напал на израильских солдат.

Источник: Комсомольская правда

Каракал — животное, принадлежащее к семейству кошачьих. Обычно оно не агрессивное, но и домашним его тоже не назовешь. Каракал пересек границу с Египтом и напал на израильских военных, об этом пишет Cairo Scene.

Схватка с диким животным окончилась неудачей. Солдаты получили ранения разной степени тяжести. Это удивительно, ведь обычно каракал охотится лишь на грызунов и других небольших животных. Военные попали в медучреждение.

Сами каракалы не такие большие по размерам. Длина их тела — 60−130 сантиметров. Главным преимуществом животных является скорость. Каракалы могут развивать ее до 80 километров в час.

В Башкирии, тем временем, пробуждаются медведи. За неделю зафиксировали уже два случая нападения диких животных на жителей региона.