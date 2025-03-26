Израильские военные получили ранения разной степени тяжести после схватки с каракалом

Каракал — животное, принадлежащее к семейству кошачьих. Обычно оно не агрессивное, но и домашним его тоже не назовешь. Каракал пересек границу с Египтом и напал на израильских военных, об этом пишет Cairo Scene.
Схватка с диким животным окончилась неудачей. Солдаты получили ранения разной степени тяжести. Это удивительно, ведь обычно каракал охотится лишь на грызунов и других небольших животных. Военные попали в медучреждение.
Сами каракалы не такие большие по размерам. Длина их тела — 60−130 сантиметров. Главным преимуществом животных является скорость. Каракалы могут развивать ее до 80 километров в час.
В Башкирии, тем временем, пробуждаются медведи. За неделю зафиксировали уже два случая нападения диких животных на жителей региона.