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В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница

Пострадавшую при ударе БПЛА направляли в областную клиническую больницу.
Источник: АиФ

Одна мирная жительница получила ранения в результате удара беспилотника ВСУ по посёлку Политотдельский в Белгородском районе Белгородской области, сообщил 26 марта глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Кроме того, по информации Гладкова, при атаке ВСУ были выбиты окна в ряде квартир жилого дома, а также в социальном объекте и надворной постройке частного домовладения. Он добавил, что сведения о последствиях удара ещё уточняются.

Напомним, 23 марта в Белгородской области в результате удара украинского беспилотника погибла женщина. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон атаковал легковой автомобиль, в котором она находилась вместе с дочерью. Пострадавшая скончалась на месте от полученных ранений.