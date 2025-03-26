«Очень хороший человек»: Трамп встал на сторону Уолтца после утечки из секретного чата

Президент США Дональд Трамп встал на защиту своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца, когда администрация столкнулась с критикой из-за использования защищенного мессенджера Signal. Инцидент произошёл после того, как главный редактор журнала The Atlantic по ошибке был добавлен в закрытую группу, где обсуждались конфиденциальные планы военных операций против хуситов в Йемене. Информацию об передает CBS NEWS.
«Я не думаю, что он должен извиняться. Я думаю, что он делает все возможное», — сказал Трамп.
Трамп также добавил, что обсуждавшиеся в 18-местном групповом чате с участием высокопоставленных лиц сведения не были секретными. Глава государства охарактеризовал Майка Уолтца как «очень хорошего человека», который, по его словам, продолжит эффективно выполнять свои обязанности.
Ранее KP.RU писал, как скандал из-за мессенджера Signal спровоцировала разговоры об отставках в Белом доме.