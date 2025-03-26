«Очень хороший человек»: Трамп встал на сторону Уолтца после утечки из секретного чата

Президент США Дональд Трамп встал на защиту своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца, когда администрация столкнулась с критикой из-за использования защищенного мессенджера Signal. Инцидент произошёл после того, как главный редактор журнала The Atlantic по ошибке был добавлен в закрытую группу, где обсуждались конфиденциальные планы военных операций против хуситов в Йемене. Информацию об передает CBS NEWS.