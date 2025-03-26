Россиянам назвали способ получить потерянную часть пенсии

Она назвала несколько причин недоначисления пенсии. Первая — наличие неучтенного стажа при определении размера страховой пенсии. Речь идет о периодах, когда работодатель не вносил страховые взносы за работника, но по закону он имел право на получение пенсионных коэффициентов. Это может быть уход за ребенком, прохождение военной службы, временное отстранение от должности и тп.