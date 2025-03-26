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Апелляционный суд рассмотрит жалобу на приговор телеведущей Лазаревой*

Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу телеведущей Татьяны Лазаревой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов), которая заочно осуждена на 6,5 лет колонии общего режима по обвинению в оправдании терроризма. Соответствующая информация появилась в картотеке учреждения.

Лазарева, как и ее экс-супруг, живет за пределами России.

Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу телеведущей Татьяны Лазаревой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов), которая заочно осуждена на 6,5 лет колонии общего режима по обвинению в оправдании терроризма. Соответствующая информация появилась в картотеке учреждения.

«Судебное заседание назначено на 15 апреля 2025 года», — цитирует РИА Новости информацию суда. В июне 2024 года МВД России объявило Лазареву в розыск. В декабре ведущая получила 6,5 лет колонии по статье за оправдание терроризма.

Как сообщало URA.RU ранее, дочь Татьяны Лазаревой, беременная Софья Шац, тяжело переживает отъезд из России. В своем творчестве Шац затрагивает тему связи с родиной, выражая тоску по простым радостям и повседневным атрибутам жизни в РФ.

*Татьяна Лазарева признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов.

**Михаил Шац признан иноагентом на территории РФ.