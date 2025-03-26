Апелляционный суд рассмотрит жалобу на приговор телеведущей Лазаревой*

Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу телеведущей Татьяны Лазаревой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов), которая заочно осуждена на 6,5 лет колонии общего режима по обвинению в оправдании терроризма. Соответствующая информация появилась в картотеке учреждения.