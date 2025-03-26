Забрали почти 60 миллионов рублей на кредит: москвич в течение месяца переводил мошенникам крупные суммы денег

Аферисты знают, как добиться успеха в обманных схемах. На уловки мошенников обращаются не только подростки и пенсионеры, как может показаться. Даже опытные предприниматели могут не заметить подвоха. Один из московских бизнесменов, например, перевел мошенникам почти 60 миллионов рублей, сообщило РИА Новости в последующих органах.
Злоумышленники предложили собственнику рассчитывать на помощь с аннулированием кредита. Мошенники звонили москвичу более месяца. В итоге бизнесмен последовательно передавал злоумышленникам все деньги. В Следственном комитете уже возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
«Злоумышленники убедили потерпевшего под предлогом закрытия кредита передать им 58,7 миллионов рублей. По итогам мужчина с 14 февраля по 20 марта отдал аферистам через курьера все свои деньги», — поделились правоохранители.
Мошенники успешно творят вирус и чужими руками. Так, в Новой Москве пропала школьница, предположительно, укравшая украшение и ноутбук. На такое деяние девочку можно было уговорить мошенников.