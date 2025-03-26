Забрали почти 60 миллионов рублей на кредит: москвич в течение месяца переводил мошенникам крупные суммы денег

Аферисты знают, как добиться успеха в обманных схемах. На уловки мошенников обращаются не только подростки и пенсионеры, как может показаться. Даже опытные предприниматели могут не заметить подвоха. Один из московских бизнесменов, например, перевел мошенникам почти 60 миллионов рублей, сообщило РИА Новости в последующих органах.