«Чуть не потеряла их»: после громкого скандала жительница Приморья вернула пятерых детей

История многодетной семьи из Приморья, прогремевшая на всю страну, получила счастливое продолжение. После громкого скандала местная жительница Людмила, беременная шестым ребенком, вернула всех своих детей и переехала в новое жилье. Пока оно является временным. Окончательно закрыть «жилищный вопрос» женщины планируют до зимы, сообщает ИА PrimaMedia.
«Ситуация доходила до лишения родительских прав, забрать детей мне было некуда, чуть не потеряла их. Сейчас нам предоставили временное жилье. Всё, что успели сделать по ремонту, они сделали. О планах пока не могу говорить, так как пока помогают, а что будет потом — неизвестно», — поделилась многодетная мать.
Напомним, единственный доступный вариант с коммуникациями для многодетной семьи нашёлся на улице Дальняя. Найти жильё помог начальник Управления по учету и распределению жилой площади Андрей Цуренко. Двухкомнатная квартира, расположенная в одном из бывших военных бараков, требовала косметического ремонта. В переезде и проведении ремонта активно участвовала депутат Законодательного Собрания Приморского края Оксана Рыбалко.
В разговоре с корреспондентом PrimaMedia многодетная мать Людмила призналась, что новая квартира находится в труднодоступном месте — без тротуаров и далеко от инфраструктуры. Однако, по её словам, «это всяко лучше, чем ничего».
«Она получала все положенные соцвыплаты, но сейчас они отменены, потому что дети с ней не проживали», — тем временем сообщила уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова РИА Новости (18+).
Это значит, что финансовая ситуация гражданки, несмотря на положительные изменения в ее жизни, по-прежнему остается сложной. С появлением шестого ребенка в семье расходы возрастут, поэтому рассчитывать только на помощь государства будет недостаточно.
Напомним, ранее органы опеки изъяли у жительницы Приморья пять детей. Большая семья ютилась в 15 квадратных метрах. В результате старших детей отправили в социально-реабилитационный центр «Парус Надежды», а младших — в «Дом малютки». «Жилищным вопросом» гражданки занялись прокуратура, центральный следком, благотворительный фонд и другие ведомства. Лишь после скандала и личного приёма у депутата Законодательного Собрания Приморья Оксаны Рыбалко местной жительнице предложили рассмотреть вариант временного жилья по соцнайму.