«Чуть не потеряла их»: после громкого скандала жительница Приморья вернула пятерых детей

«Ситуация доходила до лишения родительских прав, забрать детей мне было некуда, чуть не потеряла их. Сейчас нам предоставили временное жилье. Всё, что успели сделать по ремонту, они сделали. О планах пока не могу говорить, так как пока помогают, а что будет потом — неизвестно», — поделилась многодетная мать.