В Приморье возбудили уголовное дело по застреленному в голову тигру

Прокуратура Красноармейского района Приморского края подтвердила законность возбуждения уголовного дела после обнаружения тела амурского тигра с огнестрельным ранением. Труп краснокнижного хищника нашли во вторник, 25 марта, в лесополосе у 207-го километра автодороги «Дальнереченск-Рощино-Восток» — на место оперативно выехала следственно-оперативная группа.
По данным ведомства, местные жители первыми заметили убитое животное и сообщили в полицию. Специалисты изъяли тушу для проведения судебно-биологической экспертизы, которая установит точное время и обстоятельства гибели.
Расследование ведётся по части 1 статьи 258.1 УК РФ о незаконной добыче особо ценных видов, занесённых в Красную книгу России и охраняемых международными конвенциями. За такое преступление предусмотрено до трёх лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей, а при отягчающих обстоятельствах санкции ужесточаются.
Надзорное ведомство взяло на контроль все этапы процесса — от сбора доказательств до установления личности подозреваемого. В прокуратуре подчеркнули, что защита редких животных остаётся приоритетом в работе правоохранительных органов региона.