В Приморье возбудили уголовное дело по застреленному в голову тигру

Расследование ведётся по части 1 статьи 258.1 УК РФ о незаконной добыче особо ценных видов, занесённых в Красную книгу России и охраняемых международными конвенциями. За такое преступление предусмотрено до трёх лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей, а при отягчающих обстоятельствах санкции ужесточаются.