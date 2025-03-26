Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач назвала продукт, который может снижать аппетит

Гастроэнтеролог Сухорукова: шпинат способен подавлять аппетит.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Шпинат способен подавлять аппетит за счет содержания в своем составе соединений под названием тилакоиды, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Он (шпинат — ред.) содержит мощные соединения, подавляющие аппетит, называемые тилакоидами, поэтому его обязательно нужно употреблять в пищу, если хотите иметь красивую фигуру к лету», — сказала Сухорукова.

В перечень достоинств шпината врач также включила высокое содержание белка, железа, клетчатки и витаминов А, С и К.