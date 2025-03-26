Врач назвала продукт, который может снижать аппетит

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Шпинат способен подавлять аппетит за счет содержания в своем составе соединений под названием тилакоиды, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
«Он (шпинат — ред.) содержит мощные соединения, подавляющие аппетит, называемые тилакоидами, поэтому его обязательно нужно употреблять в пищу, если хотите иметь красивую фигуру к лету», — сказала Сухорукова.
В перечень достоинств шпината врач также включила высокое содержание белка, железа, клетчатки и витаминов А, С и К.