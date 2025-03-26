Глава Петропавловска-Камчатского добирается на работу пешком

Как передает корреспондент РИА Новости из Петропавловска-Камчатского, в городе до сих пор практически н ведется расчистка придомовых территорий. Во многих дворах автомобили остаются блокированными снежными массами с 24 марта. Вдоль магистральных проездов в большинстве районов отсутствуют тротуары для пешеходов и людям приходится передвигаться прямо по проезжей части. Из-за отсутствия подъездов к жилым домам не вывозится мусор с контейнерных площадок.