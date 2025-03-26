Глава Петропавловска-Камчатского добирается на работу пешком

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар — РИА Новости. Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев сообщил в своем Telegram-канале, что добирается на рабочее место пешком после прошедшего 24 марта мощного циклона, принесшего снегопад.
«Как и многие сегодня вынужден добираться на работу пешком. Ленинский район стоит. В целом обстановка напряженная на дорогах. За ночь подрядчики смогли несколько расширить магистраль. Снежные массы по городу, отсутствие тротуаров, это ужасная ситуация. Не устраивает она ни горожан ни меня», — заявил глава города.
Он добавил, что большинство остановочных павильонов уже очищены от снега. Сегодня продолжатся работы по расчистке разворотных площадок для автобусов. Существует проблема с автобусным пассажирским сообщение в ряде микрорайонов — транспорт не доходит до конечных остановок.
По словам Беляева, в отношении недобросовестных подрядчиков «будут приняты соответствующие меры реагирования».
Как передает корреспондент РИА Новости из Петропавловска-Камчатского, в городе до сих пор практически н ведется расчистка придомовых территорий. Во многих дворах автомобили остаются блокированными снежными массами с 24 марта. Вдоль магистральных проездов в большинстве районов отсутствуют тротуары для пешеходов и людям приходится передвигаться прямо по проезжей части. Из-за отсутствия подъездов к жилым домам не вывозится мусор с контейнерных площадок.
Мощный циклон обрушился на Камчатку в ночь на 24 марта. Он принес 63 миллиметра осадков — это около 60 процентов месячной нормы.