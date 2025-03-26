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Владивосток освободили от снега, но не везде

Во Владивостоке сегодня работает дорожная техника, ликвидирующая последствия ночного снегопада, но местами ситуация на дорогах остаётся затруднённой, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

На объездной трассе Седанка — Патрокл произошло массовое ДТП, затруднён проезд в сторону Патрокла и Русского острова.

Часть микрорайона Змеинка (дома №№ 11, 13, 15 по улице Каштановой, №№ 2, 4 по улице Кипарисовой) оказались заблокированы из-за нечищеных дорог — в социальных сетях местные жители пишут, что невозможно выехать на улицу Окатовую — главную магистраль Змеинки. Очень скользко на подъеме по улице Героев Хасана, 13а, Нестерова, 1, Нестерова, 1а, буксуют автомобили на улице Интернациональной. В telegram-чате городской администрации горожане просят обработать реагентами подъём по улице Чкалова, улицу Днепровскую, проезд к детскому саду № 32 в посёлке Трудовое. Улицу Ватутина местные жители и вовсе назвали в обращении «ледником», на котором буксуют не только легковые автомобили, но и большегрузный транспорт. В частности, в чат мэрии пишут, что грузовик застрял возле водного комплекса «Городок», жильцы домов по улице Ватутина, 4а, 4 В, 4ж, 4д остались без выезда, единственная альтернативная дорога — это 3-я Гарнизонная улица, которая давно требует ремонта и для проезда легковушек практически непригодна.

Но критических затруднений на дорогах сегодня утром во Владивостоке не было — снегопад прекратился ночью, главные магистрали освободить от снежного покрова успели. Проблемы наблюдаются на внутриквартальных проездах, также не везде расчищены пешеходные пути — тротуары и лестницы.

Облегчают жизнь участникам дорожного движения и каникулы, которые начались у части школьников Владивостока — детей не развозили с утра по образовательным учреждениям. На работу аэропорта Владивосток непогода тоже не повлияла. Но из-за необходимости устранения последствий непогоды отложили на день ремонт улицы Жигура, информирует администрация Владивостока.

Из-за трудности с подъёмом по улице Марины Расковой и Часовитина временно изменена схема движения автобусов по маршруту № 92: в обратном направлении маршрутка следует до Часовитина, 15, а затем возвращается на «Школьную». Об этом предупреждают жители микрорайона Сафонова в местном telegram-канале.