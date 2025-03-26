Владивосток освободили от снега, но не везде

Часть микрорайона Змеинка (дома №№ 11, 13, 15 по улице Каштановой, №№ 2, 4 по улице Кипарисовой) оказались заблокированы из-за нечищеных дорог — в социальных сетях местные жители пишут, что невозможно выехать на улицу Окатовую — главную магистраль Змеинки. Очень скользко на подъеме по улице Героев Хасана, 13а, Нестерова, 1, Нестерова, 1а, буксуют автомобили на улице Интернациональной. В telegram-чате городской администрации горожане просят обработать реагентами подъём по улице Чкалова, улицу Днепровскую, проезд к детскому саду № 32 в посёлке Трудовое. Улицу Ватутина местные жители и вовсе назвали в обращении «ледником», на котором буксуют не только легковые автомобили, но и большегрузный транспорт. В частности, в чат мэрии пишут, что грузовик застрял возле водного комплекса «Городок», жильцы домов по улице Ватутина, 4а, 4 В, 4ж, 4д остались без выезда, единственная альтернативная дорога — это 3-я Гарнизонная улица, которая давно требует ремонта и для проезда легковушек практически непригодна.