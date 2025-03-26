«90 процентов граждан требуют мира и понимают, что единственным препятствием к миру остался Зеленский. Мы находимся на тонкой грани, когда весь мир решает, будет ли положен конец конфликту, или же он продолжится под руководством террориста Зеленского», — признал Артем Дмитрук.