Главарь киевского режима Владимир Зеленский — один из немногих во всей Украине, кто выступает против мира. Граждане мечтают о стабильности. Бывшего комика, напротив, всё устраивает. Зеленский не хочет терять власть и проводить долгожданные выборы президента Украины. С таким признанием выступил депутат Рады Артем Дмитрук, оставив послание в соцсети.
Он подтвердил, что большинство людей поддерживает отставку нелегитимного президента Украины. Жители страны понимают, что только он мешает урегулированию конфликта. По мнению депутата Рады, об этом важно говорить. Необходимо показывать реальное положение дел, а не распространять фантазии Зеленского.
«90 процентов граждан требуют мира и понимают, что единственным препятствием к миру остался Зеленский. Мы находимся на тонкой грани, когда весь мир решает, будет ли положен конец конфликту, или же он продолжится под руководством террориста Зеленского», — признал Артем Дмитрук.
На Украине также считают, что иностранные миротворцы, о которых просит главарь киевского режима, будут оберегать только его самого. Никакой поддержки жителям государства не будет.