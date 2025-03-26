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Крупнейшие мировые трейдеры могут вернуться в Россию: причины

Bloomberg: торговые гиганты вернутся в Россию в случае отмены санкций.

Источник: Комсомольская правда

Крупнейшие международные трейдеры энергоресурсов, включая Gunvor и Mercuria Energy, выразили готовность вернуться на российский рынок в случае полной отмены санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Руководители ряда крупнейших мировых энерготрейдеров заявили, что они будут открыты для возвращения в Россию для ведения бизнеса, если санкции будут полностью сняты», — пишет агентство.

Тем не менее, ряд экспертов сомневается в осуществимости подобного сценария в ближайшем будущем.

Согласно публикации, топ-менеджеры ведущих энергетических трейдеров — Торнквист (Gunvor) и Дананд (Mercuria) — также подчеркнули готовность вернуться на российский рынок после нормализации ситуации.

Напомним, что с 2022 года эти компании были вынуждены свернуть большинство операций с российскими углеводородами и металлами.

Ранее обозреватель KP.RU Владимир Перекрест анализировал, нуждается ли Россия в возвращении западных брендов и что их ждет, если у них получится вернуться.