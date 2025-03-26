В Иркутской области куриные яйца подешевеют на 25 рублей

В Иркутской области открылся новый участок по сортировке и маркировке куриного яйца. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, по мощности он является самым крупным за Уралом, производительность составляется 190 тысяч яиц в час. Количество дорожек, предназначенных для фасовки, увеличилось с четырех до 16.