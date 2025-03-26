В Иркутской области куриные яйца подешевеют на 25 рублей

В Иркутской области открылся новый участок по сортировке и маркировке куриного яйца. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, по мощности он является самым крупным за Уралом, производительность составляется 190 тысяч яиц в час. Количество дорожек, предназначенных для фасовки, увеличилось с четырех до 16.
— Модернизированный цех не только существенно повысит производственные показатели ведущего производителя куриного яйца в регионе, но и откроет дополнительные перспективы для реализации продукции как внутри региона, так и за его пределами, — отметил губернатор Игорь Кобзев.
Важно, что открытие нового участка позволит снизить стоимость куриных яиц на 25 рублей (за десяток — Ред.). Цены упадут уже 28 марта 2025. Это хорошая новость, тем более близится праздник Пасхи. Отметим, что реконструкция цеха началась в 2024 году, на работы потратили 800 миллионов.
Яйцесортировочная машина минимизирует контакт с руками человека, она самостоятельно определяет целостность, цвет и загрязненность продукта, после проводит дезинфекцию, взвешивание и маркировку. За одну смену удастся производить миллион яиц.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что неделя профилактики инфекционных заболеваний проходит в Иркутске.