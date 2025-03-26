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8 человек в Хабаровском крае досрочно сдали ЕГЭ по русскому языку

Результаты экзамена будут объявлены не позднее 10 апреля.

Источник: Минобрнауки Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается досрочный период единого государственного экзамена. 25 марта экзамен по русскому языку сдавали восемь человек, сообщает ИА AmurMedia.

Всего для сдачи экзаменов в досрочный период в крае зарегистрированы десять человек, из них два выпускника текущего года, пять обучающихся в профессиональных образовательных организациях и три выпускника прошлых лет, не имеющие возможности сдавать ЕГЭ в основные сроки.

Для проведения экзаменов задействованы два пункта — в Краевом центре образования в Хабаровске и гимназии № 1 Комсомольска-на-Амуре. Все пункты оборудованы металлоискателями, системой видеонаблюдения в режиме онлайн. В качестве аккредитованных наблюдателей привлечены представители родительской общественности.

С целью охраны здоровья участников ЕГЭ в соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации созданы условия для своевременного оказания медицинской помощи обучающимся. Организовано взаимодействие с правоохранительными органами.

Всего на сдачу ЕГЭ в Хабаровском крае зарегистрированы 5673 человека. В основной период экзамены пройдут с 23 мая по 23 июня. Для участников итоговой аттестации предусмотрена возможность пересдать один учебный предмет по выбору в дополнительные дни 3 и 4 июля.