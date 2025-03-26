8 человек в Хабаровском крае досрочно сдали ЕГЭ по русскому языку

Всего для сдачи экзаменов в досрочный период в крае зарегистрированы десять человек, из них два выпускника текущего года, пять обучающихся в профессиональных образовательных организациях и три выпускника прошлых лет, не имеющие возможности сдавать ЕГЭ в основные сроки.