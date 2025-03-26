Россиянам уточнили способ получить недоначисленную часть пенсии

Уточняется, что пенсионеры могут добиться выплаты, если у них появились документы, которые ранее не предоставлялись в Социальный фонд, подтверждающие наличие стажа и доходов до 2002 года. Кроме того, у пенсионеров могли появиться иждивенцы или они сменили регион проживания, отмечает эксперт.