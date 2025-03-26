Россиянам уточнили способ получить недоначисленную часть пенсии

Пенсионеры могут вернуть часть выплат.
Недоначисленную часть пенсии россияне могут получить в отделении Соцфонда. Об этом рассказала профессор РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
«В Соцфонде жители РФ могут получить недоначисленную часть выплат, если окажется, что был не учтен стаж при определении размера страховой пенсии. Также выплаты могут быть связаны с периодами ухода за ребенком, прохождения военной службы, или временного отстранения от должности», — передает издание «Прайм» слова Финогеновой.
Уточняется, что пенсионеры могут добиться выплаты, если у них появились документы, которые ранее не предоставлялись в Социальный фонд, подтверждающие наличие стажа и доходов до 2002 года. Кроме того, у пенсионеров могли появиться иждивенцы или они сменили регион проживания, отмечает эксперт.
Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединились в Социальный фонд России в 2023 году, чтобы функции обеих структур выполнялись быстрее и качественнее. Все граждане РФ могут обращаться по пенсионным вопросам в удобные для них пункты.