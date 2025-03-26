Священник призвал парламентариев принять закон о традиционных ценностях

«В России нужен федеральный закон о традиционных ценностях, который помог бы создать механизм имплементации положений 809-го указа президента (РФ Владимира Путина — ред.) в отраслевое законодательство и укрепил бы ценностные ориентиры в политике министерств и ведомств. Пока же в действиях ряда ведомств (по теме здравоохранения и демографии — ред.) мы видим лишь формальные действия и такой же формальный результат, часто не приводящий к улучшению ситуации на местах», — сказал РИА Новости Лукьянов.