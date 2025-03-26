Священник призвал парламентариев принять закон о традиционных ценностях

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Федеральный закон о традиционных ценностях нужен, чтобы «укрепить ценностные ориентиры в политике министерств и ведомств», также депутатам стоит «задавать больше неудобных вопросов» представителям ведомств, курирующих здравоохранение и демографию, заявил РИА Новости глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
«В России нужен федеральный закон о традиционных ценностях, который помог бы создать механизм имплементации положений 809-го указа президента (РФ Владимира Путина — ред.) в отраслевое законодательство и укрепил бы ценностные ориентиры в политике министерств и ведомств. Пока же в действиях ряда ведомств (по теме здравоохранения и демографии — ред.) мы видим лишь формальные действия и такой же формальный результат, часто не приводящий к улучшению ситуации на местах», — сказал РИА Новости Лукьянов.
Он также предложил депутатам в рамках консультаций с правительством «задавать побольше неудобных вопросов ведомствам, отвечающим за здравоохранение и демографию». «Например, почему на уровне федерального законодательства правительство не поддерживает законы, усиливающие государственный контроль над процедурой искусственного прерывания беременности. Так, нет действенного государственного контроля частными клиниками — они как не сдавали, так и не сдают статистику в полном объёме, продолжают рекламировать аборты как “безопасную” услугу», — отметил иерей.
Он подчеркнул, что ограничения абортов в частных клиниках «способно существенно поднять рождаемость в регионах — об этом свидетельствуют данные минздрава Крыма, Мордовии и других регионов». Также он обратил внимание на то, что «под видом оптимизации» в стране сокращают роддома — «жизненно важную и демографически значимую инфраструктуру».
«Или, например, депутатам можно спросить (у чиновников профильных ведомств — ред.), почему до сих пор не начата реформа системы опеки, которая в нынешнем виде вызывают массовое недовольство родительского сообщества. Среди проблем — отсутствие приоритета кровной семьи, презумпции добросовестности родителей. Бывает даже так, что многодетные матери, у которых отбирают детей из-за несовершенства семейного законодательства, вынуждены ездить в другие регионы, чтобы навещать детей и окончательно не лишиться родительских прав», — рассказал глава патриаршей комиссии.
По его словам, многие положения семейного законодательства были в свое время написаны по рекомендациям USAID и «направлены на создание репрессивной ювенальной системы». «Сегодня в регионах, где опека переведена в социальный блок, нацеленный на помощь семье, а не отобрание детей, идёт устойчивое снижение вопиющих случаев изъятия детей у родителей», — заключил священник.