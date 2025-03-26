Минпромторг хочет создать компьютерную игру про роль дронов в СВО

Ранее URA.RU рассказывало, что в российских парках и заповедниках для мониторинга начнут летать БПЛА. А беспилотники, которые сконструированы на базе искусственного интеллекта, могут сами выявлять и уничтожать цели. Россия планирует построить завод по производству беспилотников в Белоруссии, писало издание «СБ. Беларусь сегодня».