Минпромторг хочет создать компьютерную игру про роль дронов в СВО

Игра станет частью стратегии по популяризации отечественных БПЛА.
В России рассматривается идея создания компьютерной игры, посвященной использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают представители Минпромторга.
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«Минпромторг предложил до 15 апреля подготовить идеи для разработки компьютерной игры о роли российских беспилотников в СВО. Поручение дано по итогам совещания с профильными министерствами — участниками нацпроекта “Беспилотные авиационные системы” и ключевыми игроками рынка. На основе предложений планируется разработать дорожную карту для увеличения экспортного потенциала российских БПЛА», — передает издание «Ведомости» со ссылкой на данные Минпромторга.
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Ранее URA.RU рассказывало, что в российских парках и заповедниках для мониторинга начнут летать БПЛА. А беспилотники, которые сконструированы на базе искусственного интеллекта, могут сами выявлять и уничтожать цели. Россия планирует построить завод по производству беспилотников в Белоруссии, писало издание «СБ. Беларусь сегодня».