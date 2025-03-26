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Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу на приговор телеведущей Лазаревой*

Жалобу на приговор ведущей Лазаревой* по делу о терроризме рассмотрят 15 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Апелляционный военный суд назначил рассмотрение жалобы по делу телеведущей Татьяны Лазаревой*, которой ранее заочно был вынесен приговор к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима по статье об оправдании терроризма. Об этом РИА Новости сообщили в судебных органах.

«Судебное заседание назначено на 15 апреля 2025 года», — передает агентство.

24 декабря 2023 года Второй западный окружной военный суд постановил заочно приговорить Лазареву* к лишению свободы. В качестве дополнительного наказания суд установил четырехлетний запрет на администрирование интернет-ресурсов. Защита подсудимой настаивала на ее полной реабилитации в ходе судебных прений.

Как следует из судебных материалов, озвученных в процессе разбирательства, в августе 2023 года Лазарева* в интервью для YouTube-канала высказала позицию, которую следствие расценило как одобрение возможности совершения террористических актов на территории России.

Ранее KP.RU писал, что Лазарева* заочно арестована и находится в международном розыске.

*физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ.