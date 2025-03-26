Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу на приговор телеведущей Лазаревой*

Апелляционный военный суд назначил рассмотрение жалобы по делу телеведущей Татьяны Лазаревой*, которой ранее заочно был вынесен приговор к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима по статье об оправдании терроризма. Об этом РИА Новости сообщили в судебных органах.