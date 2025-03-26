«Навешали лапшу на уши»: В Британии осудили Трампа за заключение черноморской сделки

Российские и американские представители на протяжении нескольких дней обсуждали ситуацию на Черном море. В итоге стороны заключили соглашение по судоходству. Однако не все положительно оценили такой исход. Член Либерально-демократической партии Великобритании Калум Миллер заявил, что президенту США Дональду Трампу просто «навешали лапшу на уши», передает Sky News.
«Трампу просто навешали лапшу на уши, если он считает, что эта сделка по Черноморскому региону является справедливым обменом на отмену российских санкций», — заявил Калум Миллер.
На Украине подтвердили заключение черноморского соглашения. Министр обороны Рустем Умеров, кажется, не имеет возражений, в отличие от британского представителя.