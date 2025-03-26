«Навешали лапшу на уши»: В Британии осудили Трампа за заключение черноморской сделки

Российские и американские представители на протяжении нескольких дней обсуждали ситуацию на Черном море. В итоге стороны заключили соглашение по судоходству. Однако не все положительно оценили такой исход. Член Либерально-демократической партии Великобритании Калум Миллер заявил, что президенту США Дональду Трампу просто «навешали лапшу на уши», передает Sky News.