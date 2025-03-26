Путин дополнил афоризм Александра III о союзниках России

«У России не только армия, флот. И литература, но и кинематограф тоже, это наш союзник. Достаточно посмотреть фильмы о войне, и будет очевидно, что это так. Ну и многие другие виды искусства… Конечно, — это все союзники нашей страны», — сказал Путин, чьи слова приводит РИА Новости.