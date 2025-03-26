Путин дополнил афоризм Александра III о союзниках России

Путин дополнил знамениты афоризм.
В числе союзников России находятся не только армия и флот, но и такие сферы культуры, как кинематограф и музыка. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время совета по культуре и искусству.
«У России не только армия, флот. И литература, но и кинематограф тоже, это наш союзник. Достаточно посмотреть фильмы о войне, и будет очевидно, что это так. Ну и многие другие виды искусства… Конечно, — это все союзники нашей страны», — сказал Путин, чьи слова приводит РИА Новости.
Президент также вспомнил о симфонии Шостаковича о блокадном Ленинграде. По словам российского лидера, музыка — тоже один из союзников страны.
На совете также присутствовал ответственный секретарь правления Союза писателей России Николай Иванов. Он подчеркнул значимость армии, флота и Союза писателей в качестве традиционных союзников России.