В Хабаровске простятся с экс-тренером ХК «Амур» Андреем Мартемьяновым

Панихида пройдет 26 марта в 13:00 в верхнем храме Спасо-Преображенского собора, куда приглашают всех желающих. С 12:00 у входа в «Платинум Арену» откроют место для возложения цветов в память о тренере. Почтить его вклад в хоккей собираются как болельщики, так и бывшие воспитанники.