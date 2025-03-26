В Хабаровске простятся с экс-тренером ХК «Амур» Андреем Мартемьяновым

В Хабаровске простятся с погибшим экс-тренером ХК «Амур» Андреем Мартемьяновым. Время и место церемонии сообщил Telegram-канал «Территория Тигров».
Панихида пройдет 26 марта в 13:00 в верхнем храме Спасо-Преображенского собора, куда приглашают всех желающих. С 12:00 у входа в «Платинум Арену» откроют место для возложения цветов в память о тренере. Почтить его вклад в хоккей собираются как болельщики, так и бывшие воспитанники.
Андрей Мартемьянов скончался 25 марта 2025 года на 62-м году жизни. Он был известным тренером КХЛ, дважды выводил «Амур» в плей-офф, создал команде узнаваемый стиль и раскрыл талант многих игроков.
«Дважды Андрей Алексеевич возглавлял наш “Амур” — и эти годы навсегда вписаны в историю клуба. Память о нём навсегда в наших сердцах», — прокомментировал председатель попечительского совета ХК «Амур» Сергей Абрамов.