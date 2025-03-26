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Ледяной дождь возможен в Приморье предстоящей ночью

Предстоящей ночью в Приморском крае ожидается ледяной дождь, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом предупредил в прямом эфире радио «Владивосток FM» главный инженер АО «Примавтодор» Антон Гаврилишин.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 47% 757 мм рт. ст. +14°
Источник: ДЕЙТА

Спикер отчитался об успешной ликвидации последствий циклона, который прошёл через Приморье минувшей ночью. На дорогах региона работало 163 единицы спецтехники, заблокированных проездов по краю нет. Но очередной циклон сейчас приближается к Приморскому краю со стороны Китая.

По последним данным, осадки начнутся сегодня с 22:00. Сперва будет идти снег, ночью он перейдёт в дождь, местами ледяной дождь. В основном дождевые и смешанные осадки накроют южные районы Приморья. А в районах, где начнутся осадки в виде снега, снегопад будет продолжаться до утра четверга, 27 марта. Ещё один циклон со снегом накроет регион в ночь с пятницы на субботу.

Как ожидают дорожники и синоптики, автомобилистам не следует менять зимние покрышки на летние как минимум до 15 апреля. А до конца рабочей недели «Примавтодор» рекомендует автомобилистам по возможности отказаться от использования личного и служебного транспорта.