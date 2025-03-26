Ледяной дождь возможен в Приморье предстоящей ночью

По последним данным, осадки начнутся сегодня с 22:00. Сперва будет идти снег, ночью он перейдёт в дождь, местами ледяной дождь. В основном дождевые и смешанные осадки накроют южные районы Приморья. А в районах, где начнутся осадки в виде снега, снегопад будет продолжаться до утра четверга, 27 марта. Ещё один циклон со снегом накроет регион в ночь с пятницы на субботу.