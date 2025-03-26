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В Омске исчез щит с рекламой на пересечении улиц Березовая и Красный путь

Рекламная конструкция простояла в Омске более 20 лет.

Источник: Комсомольская правда

Омск лишился приметной достопримечательности. Знаменитый рекламный щит на пересечении улиц Березовая и Красный Путь демонтирован. На нем чаще всего размещалась социальная реклама или баннеры с героями СВО, а также первыми лицами страны.

Конструкция простояла в Омске более 20 лет. Пропажу обнаружили читатели Telegram-канала «Новый Омский форум». По словам омичей, приметный щит пропал в одночасье. Некоторые омичи предположили, что демонтаж связан с наличием множества альтернативных форматов размещения рекламы.

Возможно, рекламу перенесут в цифровой формат, учитывая недавнее появление крупных рекламных экранов на фасадах домов в центре Омска.

Ранее мы писали, что омичи смогли увидеть запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стене многоэтажки.