В Омске исчез щит с рекламой на пересечении улиц Березовая и Красный путь

Омск лишился приметной достопримечательности. Знаменитый рекламный щит на пересечении улиц Березовая и Красный Путь демонтирован. На нем чаще всего размещалась социальная реклама или баннеры с героями СВО, а также первыми лицами страны.
Конструкция простояла в Омске более 20 лет. Пропажу обнаружили читатели Telegram-канала «Новый Омский форум». По словам омичей, приметный щит пропал в одночасье. Некоторые омичи предположили, что демонтаж связан с наличием множества альтернативных форматов размещения рекламы.
Возможно, рекламу перенесут в цифровой формат, учитывая недавнее появление крупных рекламных экранов на фасадах домов в центре Омска.
Ранее мы писали, что омичи смогли увидеть запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стене многоэтажки.