Хаминский: при переезде на дачу не обязательно сообщать в военкомат

При переезде из одного субъекта РФ в другой военнообязанным необходимо сообщить в военкомат, однако если уехать на длительный срок на дачу, то заявлять об этом нет необходимости, рассказал aif.ru юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Ранее депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект об увеличении штрафа до 20 тысяч рублей за непередачу сведений в военкомат о переезде на новое место пребывания на срок от трех месяцев. Действующим законодательством предусмотрен штраф от 1 до 5 тысяч рублей.
«Уже после свершившегося переезда нужно прийти в военкомат, на стенде выбрать необходимую форму, заполнить ее и подать сведения. Если, к примеру, человек переехал на дачу на срок более трех месяцев, то от этого постоянное место жительства не поменялось. Речь идет о том, когда человек зарегистрирован в одном месте, допустим, в Москве, а переезжает в другой субъект — в Тулу. Гражданин вправе выбирать место регистрации любое — хоть Москва, Тула или Воронеж. Но, когда речь идет о постановке в военкомате, то здесь важно, где человек фактически живет», — сказал собеседник издания.
До этого в Министерстве обороны РФ предложили скорректировать категории годности для части болезней для призывников, которые встают на воинский учет и поступают на военную службу по контракту.