Хаминский: при переезде на дачу не обязательно сообщать в военкомат

«Уже после свершившегося переезда нужно прийти в военкомат, на стенде выбрать необходимую форму, заполнить ее и подать сведения. Если, к примеру, человек переехал на дачу на срок более трех месяцев, то от этого постоянное место жительства не поменялось. Речь идет о том, когда человек зарегистрирован в одном месте, допустим, в Москве, а переезжает в другой субъект — в Тулу. Гражданин вправе выбирать место регистрации любое — хоть Москва, Тула или Воронеж. Но, когда речь идет о постановке в военкомате, то здесь важно, где человек фактически живет», — сказал собеседник издания.