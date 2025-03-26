«Как полноценная система ПВО»: российские специалисты создали дрон для уничтожения БПЛА

«FPV-дрон по своим характеристикам получился изделием, очень близким к полноценной системе ПВО. Его нельзя однозначно назвать тараном, потому что основная задача дрона — быть тяжелым беспилотником, который несет на себе достаточное количество заряда для поражения целей вплоть до боевых вертолетов», — рассказали в конструкторском бюро.