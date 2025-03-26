Российские разработчики сконструировали тяжеловесный дрон «Сифа», способный к ликвидации беспилотников и военных вертолетов. Его можно сравнить с полноценной системой ПВО. О новой разработке сообщил официальный представитель конструкторского бюро беспилотной авиации VVZ Drones, пишет ТАСС.
Камера дрона обеспечит стабильность полетов и днем, и ночью. Материалы, из которых изготовлено средство, сделали его беспилотником универсального действия. Он сможет успешно противостоять вражеским летательным аппаратам.
«FPV-дрон по своим характеристикам получился изделием, очень близким к полноценной системе ПВО. Его нельзя однозначно назвать тараном, потому что основная задача дрона — быть тяжелым беспилотником, который несет на себе достаточное количество заряда для поражения целей вплоть до боевых вертолетов», — рассказали в конструкторском бюро.
Новые дроны позволят военным эффективнее бороться с вражескими БПЛА. Однако это не всё, что нужно гражданам России для счастья. Президент РФ Владимир Путин призвал создать такие условия в стране, чтобы никто не хотел уезжать. Нужно сформировать лучший мир для жителей государства.