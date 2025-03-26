Мэр Хабаровска Сергей Кравчук призвал госслужащих стать донорами крови

В рамках федерального проекта «Госстарт» в Хабаровске прошла масштабная донорская акция «День добрых дел». Мэр города Сергей Кравчук и губернатор края Дмитрий Демешин одними из первых сдали кровь, подав пример другим чиновникам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
250 госслужащих из органов власти края присоединились к донации. Мобильный пункт забора крови работал прямо в здании правительства региона. Все денежные компенсации за сдачу крови будут направлены на поддержку бойцов батальона «БАРС», участвующих в СВО.
«Донорство крови — это простой и доступный способ помочь тем, кто в этом нуждается. Это могут быть пострадавшие в авариях, пациенты после операций или люди с тяжёлыми заболеваниями, участники специальной военной операции. Каждый вклад в это благое дело помогает спасти чью-то жизнь», — подчеркнул глава Хабаровска.
Акцию провел комитет по делам молодежи правительства края при содействии Краевой станции переливания крови.