Мэр Хабаровска Сергей Кравчук призвал госслужащих стать донорами крови

«Донорство крови — это простой и доступный способ помочь тем, кто в этом нуждается. Это могут быть пострадавшие в авариях, пациенты после операций или люди с тяжёлыми заболеваниями, участники специальной военной операции. Каждый вклад в это благое дело помогает спасти чью-то жизнь», — подчеркнул глава Хабаровска.