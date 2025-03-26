Владимир Машков рассказал, сможет ли Михаил Ефремов вернуться к профессии

Народный артист России и глава Союза театральных деятелей Владимир Машков в беседе с Life.ru поделился мнением о потенциальном возвращении актера Михаила Ефремова в профессию после УДО.
«Надеюсь, что человек восстановится после этой огромной для нас всех трагедии. И я уверен, что эта история на него повлияет, что он захочет приносить пользу», — пояснил Машков.
Машков также высказался об оптимизме профессионального будущего Ефремова. Он отметил, что из-за отсутствия последних контактов не может дать объективную оценку нынешнему состоянию коллеги, однако не сомневается в его потенциале для возвращения на сцену.
При этом вопрос о возможном дальнейшем сотрудничестве Машков оставил открытым, уточнив, что пока Ефремову нужно адаптироваться к новой реальности.
24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил Ефремову условно-досрочное освобождение. Ранее артист был осужден на 7,5 лет лишения свободы по ст. 264, ч. 4, п. а УК РФ.