Приморье оказалось в числе аутсайдеров экорейтинга из-за ранних лесных пожаров

В этом году экорейтинг Приморья был сильно подвержен влиянию природных факторов, и ключевую роль в этом сыграли лесные пожары. Из-за аномально тёплой зимы и малоснежья огонь начал распространяться по лесам региона еще в феврале — что, по словам специалистов, необычно рано. Ранее МЧС предупредило о неблагоприятных явлениях в Приморье. Высокая пожарная опасность значительно увеличивает риск возникновения и распространения лесных пожаров. На этот период приморцам рекомендуется не разжигать костры, а также избегать использование открытого огня в лесах, не оставлять горящий мусор, тлеющие окурки или спички.