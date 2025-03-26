Приморье оказалось в числе аутсайдеров экорейтинга из-за ранних лесных пожаров

Приморье попало в десятку отстающих регионов экорейтинга, заняв 81-е место среди субъектов РФ по итогам зимы 2024−2025 года. Результаты исследования были представлены общероссийской общественной организацией «Зелёный патруль», сообщает ИА PrimaMedia.
«Зима выдалась необычно мягкая. Продолжительных экстремальных морозов почти нигде не фиксировалось, малоснежье было в Европейской части России и в Приморье на Дальнем Востоке», — отметил директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов.
В этом году экорейтинг Приморья был сильно подвержен влиянию природных факторов, и ключевую роль в этом сыграли лесные пожары. Из-за аномально тёплой зимы и малоснежья огонь начал распространяться по лесам региона еще в феврале — что, по словам специалистов, необычно рано. Ранее МЧС предупредило о неблагоприятных явлениях в Приморье. Высокая пожарная опасность значительно увеличивает риск возникновения и распространения лесных пожаров. На этот период приморцам рекомендуется не разжигать костры, а также избегать использование открытого огня в лесах, не оставлять горящий мусор, тлеющие окурки или спички.
Помимо Приморья в антирейтинге также оказались и другие субъекты Дальнего Востока. Так, Еврейская автономная область заняла 75-е место, Республика Саха (Якутия) — 76-е, а Забайкальский край — 82-е. Эти регионы, как и Приморье, столкнулись с рядом экологических проблем, которые отрицательно повлияли на их позиции в общероссийском рейтинге.
Тем временем Республика Алтай снова заняла первое место в экорейтинге, продемонстрировав отличные результаты в охране экологии. Второе место досталось Мурманской области, третье — Москве, четвертое — Кабардино-Балкарской Республике и пятое — Тамбовской области. Чукотский АО оказался единственным лидером среди регионов ДФО в экорейтинге и занял девятое место.