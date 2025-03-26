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Льготы по транспортному налогу расширены в Приморье для детей войны

В Приморском крае расширены налоговые льготы для граждан, относящихся к категории «дети Великой Отечественной войны».

Источник: ТАСС

Законодательное собрание региона внесло изменения в статью 6 краевого закона «О транспортном налоге» по инициативе депутатов Антона Волошко и Всеволода Романова.

Поправки предусматривают освобождение данной категории граждан от уплаты транспортного налога за одну моторную лодку с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил. По данным краевого управления Федеральной налоговой службы, в Приморье под действие этой меры подпадает 72 человека.

«В преддверии 80-летия Победы — это то малое, что мы можем сделать для людей, которым мы обязаны нашим государством», — заявил председатель Законодательного Собрания Приморья Антон Волошко.

Принятые изменения направлены на поддержку пожилых граждан, имеющих особый статус, и создают дополнительные условия для их социальной защиты. Закон вступит в силу после официального опубликования.