Льготы по транспортному налогу расширены в Приморье для детей войны

Поправки предусматривают освобождение данной категории граждан от уплаты транспортного налога за одну моторную лодку с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил. По данным краевого управления Федеральной налоговой службы, в Приморье под действие этой меры подпадает 72 человека.