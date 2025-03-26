Гастроэнтеролог раскрыл, кому нужно обязательно пройти обследование печени

Заболевания печени часто остаются незамеченными на ранних стадиях, поэтому важно регулярно проверять ее состояние. Врач-гастроэнтеролог и гепатолог Андрей Якушев поделился с KP.RU рекомендациями, кому нужно обязательно пройти обследование.
— Обратиться к врачам следует пациентам с избыточной массой тела, сидячим образом жизни, повышенным уровнем сахара, установленным диагнозом сахарный диабет, а также людям, у которых есть родственники с заболеваниями печени, — отметил специалист.
В группе риска находятся также те, кто злоупотребляет алкоголем, страдает хроническим вирусным гепатитом. Кроме того, стоит провериться молодым людям с повышенными ферментами печени. Особое внимание следует уделить пациентам, которые имеют иммунные заболевания.
Проверку печени также стоит пройти людям, длительно принимающим препараты, такие как метотрексат, и тем, кто проходит лечение от туберкулеза. Эти факторы могут повлиять на состояние печени и увеличить риск заболеваний.