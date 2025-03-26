Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гастроэнтеролог раскрыл, кому нужно обязательно пройти обследование печени

Врач Якушев: сидячий образ жизни может привести к опасным заболеваниям печени.

Источник: Комсомольская правда

Заболевания печени часто остаются незамеченными на ранних стадиях, поэтому важно регулярно проверять ее состояние. Врач-гастроэнтеролог и гепатолог Андрей Якушев поделился с KP.RU рекомендациями, кому нужно обязательно пройти обследование.

— Обратиться к врачам следует пациентам с избыточной массой тела, сидячим образом жизни, повышенным уровнем сахара, установленным диагнозом сахарный диабет, а также людям, у которых есть родственники с заболеваниями печени, — отметил специалист.

В группе риска находятся также те, кто злоупотребляет алкоголем, страдает хроническим вирусным гепатитом. Кроме того, стоит провериться молодым людям с повышенными ферментами печени. Особое внимание следует уделить пациентам, которые имеют иммунные заболевания.

Проверку печени также стоит пройти людям, длительно принимающим препараты, такие как метотрексат, и тем, кто проходит лечение от туберкулеза. Эти факторы могут повлиять на состояние печени и увеличить риск заболеваний.