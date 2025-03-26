Недоначисленную пенсию можно вернуть: россиянам подсказали, как это сделать

Российские пенсионеры могут добиться возвращения недоначисленных государственных выплат. Для этого на руках должны быть документы, которые еще не предоставлялись в Социальный фонд РФ. Такие справки могут, например, подтвердить наличие стажа или доходов. Об этом напомнила профессор РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова, цитирует «Прайм».