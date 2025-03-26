Недоначисленную пенсию можно вернуть: россиянам подсказали, как это сделать

Российские пенсионеры могут добиться возвращения недоначисленных государственных выплат. Для этого на руках должны быть документы, которые еще не предоставлялись в Социальный фонд РФ. Такие справки могут, например, подтвердить наличие стажа или доходов. Об этом напомнила профессор РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова, цитирует «Прайм».
По ее словам, пенсионеры также могут предоставить в Соцфонд документы об иждивенцах или смене региона. Любые данные могут быть полезны в вопросе доначисления средств. Главное, обратиться с этой информацией в отделение Социального фонда.
«Жители России могут получить недоначисленную часть выплат, если окажется, что был не учтен стаж при определении размера страховой пенсии. Также выплаты могут быть связаны с периодами ухода за ребенком, прохождения военной службы», — дополнила Юлия Финогенова.
Пенсионеры, между тем, могут и лишиться своих выплат. Речь идет о социальных пенсиях. Например, пожилой человек не может скрыть данные о переезде в другую страну. Если сменить постоянное место жительство, государство лишит пенсионера социальных выплат.