«Коммерсант»: комиссия решит за часть пациентов, лечиться ли им в другом регионе

Решение будет принимать врачебная комиссия.
Министерство здравоохранения России намерено внести изменения в механизм направления пациентов на специализированную медицинскую помощь в других регионах. Решение о переводе больного будет принимать не отдельный врач, а врачебная комиссия. Для этого ведомство разработало новую версию приказа.
«Направления пациентам будут выдавать врачебные комиссии медицинской организации, принявшей от них заявление, либо поликлиники по месту жительства. Для граждан процедура не усложнится, при этом повысится эффективность маршрутизации пациентов», — пишет «Коммерсант».
Как уточняет издание, новый порядок призван создать удобство для пациентов. Комиссия предложит им лучший вариант для направления в другой регион тогда, когда необходимую качественную помощь точно не получится оказать в регионе проживания. При этом в Минздраве подчеркивают, что все медицинские организации должны работать по единым стандартам и клиническим рекомендациям.
Как сообщало URA.RU ранее, Минздрав России разработал новый проект приказа, который регулирует порядок применения клинических рекомендаций в медицинской практике. Согласно документу, врачам предоставят право выбора методов диагностики и лечения в зависимости от конкретной ситуации.