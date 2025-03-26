«Коммерсант»: комиссия решит за часть пациентов, лечиться ли им в другом регионе

Как уточняет издание, новый порядок призван создать удобство для пациентов. Комиссия предложит им лучший вариант для направления в другой регион тогда, когда необходимую качественную помощь точно не получится оказать в регионе проживания. При этом в Минздраве подчеркивают, что все медицинские организации должны работать по единым стандартам и клиническим рекомендациям.